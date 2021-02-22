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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarından itibaren dikkat I 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin doğu kesimlerindeki yüksek yerlerde yarından itibaren çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Ayrıca çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. peki bu hafta nasıl olacak? İşte harita üzerinden detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarından itibaren dikkat I 5 günlük hava durumu

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda yarından itibaren çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, serin ve yağışlı hava kütlesinin ülkeyi terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması öngörülüyor.

Sıcaklık nedeniyle 28 Şubat'a kadar kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı tahmin ediliyor.

Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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