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Haberler Gündem Haberleri Son dakika:Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika:Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 21 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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GÜNÜN VAKA TABLOSU

'nca duyurulan ' Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 101 bin 105 testte 6 bin 546 , 601 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 2 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 318 bin 182, toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, toplam vefat sayısı 28 bin 60, toplam ağır hasta sayısı 1185, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 523 bin 760 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 60

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

20 ŞUBAT

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? Koronavirüsün kaynağı ne? Wuhan'dan çarpıcı detay KORONAVİRÜS İNSANLARA NASIL BULAŞTI? KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI NE? WUHAN'DAN ÇARPICI DETAY

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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