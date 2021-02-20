Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak." ifadelerine yer verildi.

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