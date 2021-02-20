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Kocaeli'de polise bıçaklı saldırı! 2 polis yaralandı

'nin ilçesi Mahallesinde bir sitedeki daireden gelen gürültü nedeniyle olaya müdahale etmek için giden iki polis bıçaklanarak yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Kocaeli'de polise bıçaklı saldırı! 2 polis yaralandı

'nin ilçesinde, gürültü ihbarına giden iki polis bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahallesinde bir sitedeki daireden gürültü yapıldığı ihbarı alan ekipleri, olaya müdahale etmek için dairenin kapısına geldi.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Gürültü yapan kişilerden biri uyarıları dikkate almayarak polise bıçakla saldırdı. Olayda bir polis memuru çenesinden diğeri kasığından, saldırgan da çıkan arbedede yaralandı.

Yaralı polisler arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, saldırgan olay yerine gelen ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevrede yapılan incelemede, polis ekibine saldırdığı değerlendirilen bir şüpheli de saklandığı yerde yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri bıçaklı saldırının yaşandığı sitede delil çalışması yaptı. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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