Kocaeli'de polise bıçaklı saldırı! 2 polis yaralandı

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Gürültü yapan kişilerden biri uyarıları dikkate almayarak polise bıçakla saldırdı. Olayda bir polis memuru çenesinden diğeri kasığından, saldırgan da çıkan arbedede yaralandı.

Yaralı polisler arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, saldırgan olay yerine gelen ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevrede yapılan incelemede, polis ekibine saldırdığı değerlendirilen bir şüpheli de saklandığı yerde yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri bıçaklı saldırının yaşandığı sitede delil çalışması yaptı. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.