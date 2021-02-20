Kahramanmaraş’ta kumar baskını! Perdenin arkasına saklandılar

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 86 ekip ve 342 polisin katılımıyla 126 farklı iş yerinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar oynadığı belirlenen bir dernek lokali ve kahvehaneye baskın düzenledi.