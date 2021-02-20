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Kahramanmaraş’ta kumar baskını! Perdenin arkasına saklandılar

’ta polis ekipleri, bir dernek lokali ve kahvehanede oynayanlara yönelik baskın yaptı. Baskında perdenin arkasına saklanan bir kişi polis tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 86 ekip ve 342 polisin katılımıyla 126 farklı iş yerinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, yasa dışı bahis ve oynadığı belirlenen bir dernek lokali ve kahvehaneye baskın düzenledi.

Çilingir yardımıyla iş yerlerinin kapıları açılırken, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Baskın anı polis kamerası tarafından kaydedilirken, siyah bir perdenin arkasına saklanmak isteyen bir kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Baskında, 28 deste oyun kağıdı ve bir miktar para ele geçirilirken, 37 kişiye pandemi kurallarına aykırılık ve kumar oynadıkları için toplamda 116 bin 550 lira cezai işlem uygulandı.

Ruhsatsız olarak işletilen bu yerlerin mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta kumar baskını! Perdenin arkasına saklandılar KAHRAMANMARAŞ’TA KUMAR BASKINI! PERDENİN ARKASINA SAKLANDILAR

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