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“Daltonlar” uyuşturucu çetesi operasyonunda 44 tutuklama

merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ‘’’’ çetesi şüphelisi 45 kişiden 44'ü tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

"Daltonlar" diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirilmiş, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Daltonlar” uyuşturucu çetesi operasyonunda 44 tutuklama "DALTONLAR" UYUŞTURUCU ÇETESİ OPERASYONUNDA 44 TUTUKLAMA

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