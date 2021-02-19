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Zonguldak'ta jandarmadan kalaşnikof operasyonu

Zonguldak’ta iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Zonguldak'ta jandarmadan kalaşnikof operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.S.M.(24) isimli şahsın elinde bulunan Kalaşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Çaycuma ilçesinde T.S.M.(24) ve Kalaşnikof marka piyade tüfeğini bahçesinde saklayan M.B. (25) isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 2 adet şarjör ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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