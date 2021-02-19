Film gibi hayat yolculuğu: Dakikalarla yaşama tutundu





KALP CİHAZLARI EVDE KALDI

Can havliyle dışarı koşan Sadık Şen'in yapay kalbinin bağlı olduğu cihazın yedek bataryaları ile şarj aleti içeride kaldı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şen, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü.



POLİS ESKORTUYLA İSTANBUL'A

Şen, yapay kalbinin takıldığı Akdeniz Üniversitesi'ndeki doktorlar ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorları irtibata geçirdi. Bataryanın 2 saatlik şarjının kaldığının ortaya çıkması üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne yetiştirilme şansı bulunmayan Şen, hemen ambulansa alındı.

"MUCİZE ESERİ HAYATTA KALDIM"

Polis eskortu eşliğinde yola çıkan ambulans, Şen'i, kalp cihazlarının bulunduğu İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastaneye girdiği anda bataryaların uyarı verdiğini dile getiren Sadık Şen, "15 dakikadan az bir süreyle, mucize eseri hayatta kaldım" dedi.