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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Trafiği kilitleyen kaza

Son dakika haberi...'de Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem'de uzun araç kuyruğu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Trafiği kilitleyen kaza

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran çevik kuvvet minibüsüne arkadan gelen ticari bir araç çarptı. Kaza sonrası ticari araçta bulunan yaralı 1 kişi hastaneye kaldırılırken otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Olay, saat 07:30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DBK 123 plakalı ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran polis çevik kuvvet minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde şoför ile birlikte bulunan 1 yolcu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kısa süreliğine durdurulan trafik akışı normale döndü.

Son dakika: TEMde trafik kazası! Trafiği kilitledi SON DAKİKA: TEM'DE TRAFİK KAZASI! TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

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