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SON DAKİKA | Akdeniz'de korkutan deprem | 2021 son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre; 'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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SON DAKİKA | Akdeniz'de korkutan deprem | 2021 son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: verilerine göre; Türkiye saati ile 00:13'te 'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.15 km olarak belirlendi.

2021 SON DEPREMLER

2021 SON DEPREMLER

2021 SON DEPREMLER

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