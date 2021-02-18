Bu kişilerin konum, isim, adres ve telefon bilgilerinin bilgisayarda tutulduğu ve düzenli olarak aradıkları belirlenen çete üyelerinin, abonelerden yılda 2 sefer düzenli bağış topladıkları tespit edildi. Çetenin, İstanbul ve Ankara'da da üyeleri bulunduğu, bu şahısların topladıkları paralardan da komisyon aldıkları saptandı.