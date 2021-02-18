Rekor kırdı! Peki Karadeniz'de koronavirüs vakası neden fazla? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

'CENAZE EVİ ZİYARETLERİ BİRKAÇ GÜN SÜRÜYOR'

Cenazelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Bunun dışında bir de bizim burada gördüğümüz daha çok taziye evleri, cenaze, yani özellikle cenaze namazlarında yoğunluk oluyor. Bir de cenaze evi ziyaretleri var. Yani birkaç gün devam ediyor bu. Kapalı bir evde onlarca insan bir arada oturuyorlar, kalkıyorlar, temas ediyorlar. Buralar da yayılmanın önemli nedenlerinden bir tanesi. Karadeniz'de bu kadar çok olmasında, bulaşma da sorumlu olan faktörler bence bunlar gibi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.