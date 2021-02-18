Koronavirüs maskeleri için flaş uyarı

"MASKE TEMİZ DEĞİLSE AĞIZDA YARA OLUŞTURABİLİYOR"

Yoğun maske kullanımın ağız kuruluğu ve mantara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Maske kullanımının ağız ve diş sağlığına direk olarak bir etkisi yok. Maske en doğru şekilde kullanıldığı zaman hiçbir zararı yok ancak bizler hastalarımızdan ve bazı personellerimizden hava almayacak şekilde üst üste maske kullanımından dolayı ağız ve dudak kenarlarında mantar türü rahatsızlıkların ortaya çıktığını gördük. Bu yüzden tek kat ve iyi bir maske kullandığınız zaman hiçbir sorun oluşmayacaktır. Maskelerin Sağlık Bakanlığından onaylı ve ISO belgeleri olması gerekiyor. Maskeyi birkaç kat kullanmak koruyuculuğu çok az artırıyor. Bunun yerine koruyuculuğu yüksek olan maskeler tercih edilmeli. Aynı maskenin kesinlikle uzun süre ağızda kalmaması gerekiyor. Burnumuz aktığında, hapşırdığımızda, ağzımızdan tükürük veya salya geldiğin de maske ıslanmış oluyor. Islanan maskenin geçirgenliği bozuluyor ve bu maskenin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli. Çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor. Bez maskeler ve diğer maskeler korunaklık açısından henüz kanıtlanmış değil. Bu nedenle kanıtlanmış maskeleri kullanmak önemli. Yoğun maske kullanımından dolayı oluşan ağız kuruluğu, ağızda ve dudak kenarlarında mantar veya buna benzer dermatit şeyler çıkartabiliyor. Ya da kullanılan maske temiz değilse ağız yaralarına neden oluyor. Maskenin diş çürümesine karşı bir etkisi yok ancak evde kalınan sürede atıştırmalıkların kullanımı arttı. Yanlış beslenmeye bağlı olarak diş çürükleri artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.