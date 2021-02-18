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Vatandaşa yedireceklerdi! Market baskınında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

’da bir markete yapılan baskında 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi. Ürünlere  Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Vatandaşa yedireceklerdi! Market baskınında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

Kasaplar Odası tarafından ihbar üzerine ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markete baskın düzenlendi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Market baskınında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ! MARKET BASKININDA 200 BOZUK TAVUK VE 150 KİLO KIYMA ELE GEÇİRİLDİ

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur'un başkanlığında yapılan baskında dolap içerisinde 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü.

Ürünlere Yüreğir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

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