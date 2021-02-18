Vatandaşa yedireceklerdi! Market baskınında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur'un başkanlığında yapılan baskında dolap içerisinde 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü.