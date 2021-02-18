İstanbul’un karla imtihanı | Vatandaşlar buzlu yollarla mücadele etti! Küçük çocuk ölümden döndü

"DEPREM OLDU SANDIM BARİYERLER DEVRİLMİŞ ARABA DA EVİN ÜSTÜNDE"

Olayla ilgili konuşan Seçkin Kaygusuz, "Biz evde oturuyorduk, çocuklar da yatıyordu. Baktım bir gümbürtü geldi, deprem mi oldu diye baktım. Olacak gibi değil çıktım, burası yıkılınca içerisi ışık oldu. Dışarıya çıktım bir baktım bariyerler devrilmiş, araba da evin üstünde. Sonra uyandık, bütün millette buraya geldi. Korktuk tabi korkmaz mıyız. Araç biraz daha çatıya gelse tamamen giderdik. Polisler geldi, keşfettiler. Belediye geldi buralara baktık, 'gidin başvurun buraya sağlam bir şey yapsınlar' dedi. Sürücü de, 'evde bir sıkıntı olursa ben karşılarım' dedi" ifadelerini kullandı.