Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti

Olay, 12 Şubat'ta merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. 65 yaş üstü kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı sırada içeri gelen kimliği belirsiz kişi, bağırarak sağlık çalışanlarından pansuman malzemesi istedi ve ardından pansuman yapılan odaya girdi. Sağlık çalışanları, kişinin kimlik bilgilerini isteyip, kendisiyle ilgilenileceğini belirterek, sakinleşmesini ve oturmasını talep etti. Bu sırada pantolonu indirerek, dışarı çıkan kişi, kendisiyle ilgilenilmediğini iddiasıyla sağlık çalışanlarına bağırmaya ve küfretmeye başladı.

Hemşire Sermin Yokuş'a yönelen kişi, bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Yokuş, arkadaşları tarafından bir odaya götürülürken, durum polise bildirildi. Kimliği belirsiz kişi de dışarı çıkarıldı. Olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, hemşire Sermin Yokuş, 65 yaş üstü kişileri aşıladıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kimliği belirsiz kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.