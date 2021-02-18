Adana’da eşinden boşanmak isteyen kadına tehdit: Seni Adana’da yaşatmayız

'TEK BAŞINA DIŞARI ÇIKAMIYOR

Ezgi Ö.'nün avukatı Tuğba Kastal Sertli de müvekkilinin hayatıyla tehdit edildiğini ve bu durumdan dolayı kendisinin korku yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Müvekkilim sırf boşanmak istediği için tehdit ediliyor. Kadın olarak eğitimli, başarılı ve ayaklarınızın üzerinde duruyor olmanız tehdit edilmenizi engellemiyor. Bizim suç duyurusunda bulunma amacımız kadınları destekleyen, onlar için bu kadar çaba sarf eden birinin de tehdide maruz kalıp, bununla yüzleşip diğerlerine örnek olma çabasıdır. Müvekkilime, 'Boşanırsan Adana'da yaşayamazsın' deniyor. Bunun bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, 'Nasıl algılıyorsanız öyle' diye cevap veriliyor. Tek başına dışarı çıkamıyor. Korkuyor."