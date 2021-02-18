İstanbul’da çocuk aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Kağıthane’de sokak üzerindeki yürüyen çocuklu bir aile buzlanan yolda kayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çocuk, sürücünün direksiyonu kırmasıyla santimetre farkla ölümden dönerken, otomobil ise bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.