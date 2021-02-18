18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da çocuk aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İstanbul’da çocuk aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2021 10:09
Güncelleme:18.02.2021 10:22
Kağıthane’de sokak üzerindeki yürüyen çocuklu bir aile buzlanan yolda kayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çocuk, sürücünün direksiyonu kırmasıyla santimetre farkla ölümden dönerken, otomobil ise bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik Belediyesi'nin notu gündem oldu
Pendik Belediyesi'nin notu gündem oldu
Çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti
Çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti
Normalleşmeye en yakın iller
Normalleşmeye en yakın iller
Ölümden böyle kurtuldu!
Ölümden böyle kurtuldu!
Buzlu yollarla mücadele!
Buzlu yollarla mücadele!
Şampuan uyarısı: Bomba gibi!
Şampuan uyarısı: Bomba gibi!
Vatandaşa yedireceklerdi!
Vatandaşa yedireceklerdi!
Kar İstanbul'u terk ediyor!
Kar İstanbul'u terk ediyor!
TEM'de trafik kazası
TEM'de trafik kazası
Otoyola çığ düştü!
Otoyola çığ düştü!
Korkunç kaza! Araç hayvanların arasına daldı
Korkunç kaza! Araç hayvanların arasına daldı
Püf noktalarını A Haber'de anlattı
Püf noktalarını A Haber'de anlattı
Daha Fazla Video Göster