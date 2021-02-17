Son dakika: Mutasyonlu virüs bir ilde daha görüldü! 3 kişi karantinaya alındı
Son dakika haberi...Türkiye'de mutasyonlu virüs yayılmaya devam ederken bir ilde daha mutasyonlu virüs tespit edildi. Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 kişi mutasyonlu virüs görülmesi sonrası karantinaya alındı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.
Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kişiden 3'ünde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi.
Dairede yaşayan 4 kişi karantinaya alınırken, 3 kişinin tedavisine başlandı. Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 10 günlük hane karantinası kapsamında dairenin kapısına güvenlik şeritleri çekildi.