17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mutasyonlu virüs bir ilde daha görüldü! 3 kişi karantinaya alındı

Son dakika: Mutasyonlu virüs bir ilde daha görüldü! 3 kişi karantinaya alındı

Son dakika haberi...'de yayılmaya devam ederken bir ilde daha mutasyonlu virüs tespit edildi. 'nın ilçesinde 3 kişi mutasyonlu virüs görülmesi sonrası karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Mutasyonlu virüs bir ilde daha görüldü! 3 kişi karantinaya alındı

'nın ilçesinde 3 kişide tespit edilerek, karantinaya alındı.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kişiden 3'ünde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi.

Dairede yaşayan 4 kişi karantinaya alınırken, 3 kişinin tedavisine başlandı. Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 10 günlük hane karantinası kapsamında dairenin kapısına güvenlik şeritleri çekildi.

Son dakika: YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı SON DAKİKA: YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA