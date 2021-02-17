17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı

Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı

Son dakika haberine göre... ’de 3034 Sokak’ta saat 12.00 sıralarında itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama yaşandı.  Yaşanan patlama anı  kameraya yansıdı. Patlamayla panik yaşayan vatandaşların kaçtığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı

, 3034 Sokak'ta bulunan gecekondunda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sokakların dar olmasıyla ve buzlanma nedeniyle yangının olduğu sokağa ulaşmak için zorluk çekti.

Yangına müdahale edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sırasında içeriden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Büyük korkuyla sokağa dökülen mahalle sakinlerinin, panik anları kameraya yansıdı.



Yangın sırasında evden çıkan bir kadın ise dumandan etkilendi. Kadına sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yangın yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına aldı. Evde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görgü tanığı bir kadın, "Komşumuzun evi burası. Patlama oldu ama korkmadım. Çocuklarımda teselli veriyorum. Korkmadım." dedi.

Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı SON DAKİKA: İSTANBUL’DAKİ YANGINDA PATLAMA ANI KAMERADA! VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇIŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA