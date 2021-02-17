Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı

Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi 3034 Sokak'ta bulunan gecekondunda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sokakların dar olmasıyla ve buzlanma nedeniyle yangının olduğu sokağa ulaşmak için zorluk çekti.