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Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı

İHA
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Giriş: 17.02.2021 15:13
Güncelleme:17.02.2021 15:18
Son dakika haberine göre... Ataşehir’de Veysel Karani Mahallesi 3034 Sokak’ta saat 12.00 sıralarında itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama yaşandı.  Yaşanan patlama anı  kameraya yansıdı. Patlamayla panik yaşayan vatandaşların kaçtığı görüldü.
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