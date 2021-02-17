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Son dakika: İstanbul’daki yangında patlama anı kamerada! Vatandaşlar panikle kaçıştı
Son dakika haberine göre... Ataşehir’de Veysel Karani Mahallesi 3034 Sokak’ta saat 12.00 sıralarında itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama yaşandı. Yaşanan patlama anı kameraya yansıdı. Patlamayla panik yaşayan vatandaşların kaçtığı görüldü.