17 Şubat 2021, Çarşamba
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Bitlis'te yoğun kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

’te dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söylendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Bitlis'te yoğun kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

Kentte, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

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