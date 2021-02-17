17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Camlar patladı tekneler battı! Fırtına İzmir'i yerle bir etti

Camlar patladı tekneler battı! Fırtına İzmir'i yerle bir etti

'de dün dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı. sakinlerinden , "Ekmek almak için mecburen sahile çıktığımda neredeyse denizin taştığını gördüm. Gece boyunca çatılar da uçtu.” ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
Camlar patladı tekneler battı! Fırtına İzmir'i yerle bir etti

'de dün başlayan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çok sayıda evin çatısı uçtu. Fırtınadan en çok etkilenen yer ise ilçesi oldu. Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı. Sabahın ilk ışıklarında fırtınanın neden olduğu zararı gören Urlalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla yaşanan hasarı görüntülediler.

Son dakika: İzmir'i yine fırtına vurdu SON DAKİKA: İZMİR'İ YİNE FIRTINA VURDU


'CAMLAR GÜRÜLTÜYLE PATLADI'
Gece saatlerinde restoranın camının büyük bir gürültüyle patladığını söyleyen , "Şiddetli bir fırtına var. Teknelerimizi batmaması için bekledik. Fırtınada batan tekneler de oldu. Gece büyük bir gürültü koptu ve 1 restoran yıkıldı. Hava aydınlanınca yaşananları yakından gördük ve üzücü bir manzarayla karşılaştık. Zaten pandemi sebebiyle kapalı restoranın fırtınada da yıkılması üzücü oldu. İzmirimiz bu sene nazara geldi. Sıra dışı iklimsel olayların küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum " dedi.


'DENİZİN TAŞTIĞINI GÖRDÜM'

Urla sakinlerinden , 'fırtınada sanki deniz taştı' diyerek yaşananları anlattı:

"Fırtına dün şiddetini artırdı. Zaten dışarı çıkılmaması yönünde de uyarılar yapılmıştı. Ekmek almak için mecburen sahile çıktığımda neredeyse denizin taştığını gördüm. Gece boyunca çatılar da uçtu."



Fırtınaya yürüyüş yaptığı sırada yakalanan , "'Kısa sürede geçer' diye düşündüm. 'na doğru yürümeye devam ettim.

Ancak fırtına çok şiddetliydi ve şakası olmadığını düşünerek geri döndüm. Camlar patlayacak gibiydi ve korktuk. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Neyse ki can kaybı yok" diye konuştu.

İzmir sele teslim! Vatandaşlar apartmanına kanoyla ulaştı İZMİR SELE TESLİM! VATANDAŞLAR APARTMANINA KANOYLA ULAŞTI
Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan! SAĞANAK YAĞIŞ DENİZİ TAŞIRDI İZMİR SULAR ALTINDA KALDI: HİÇBİR ÖNLEM ALDIKLARI YOK HEPSİ YALAN!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA