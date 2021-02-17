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Son dakika: İzmir'i yine fırtına vurdu
Son dakika haberi... İzmir yine fırtına kabusunu yaşadı. Kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, tekneler zarar gördü. A Haber muhabiri Gamze Elçi son durumu aktardı.
Son dakika haberi... İzmir yine fırtına kabusunu yaşadı. Kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, tekneler zarar gördü. A Haber muhabiri Gamze Elçi son durumu aktardı.