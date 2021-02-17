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Son dakika: İzmir'i yine fırtına vurdu

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 08:35
Güncelleme:17.02.2021 08:48
Son dakika haberi... İzmir yine fırtına kabusunu yaşadı. Kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, tekneler zarar gördü. A Haber muhabiri Gamze Elçi son durumu aktardı.

Son dakika haberi... İzmir yine fırtına kabusunu yaşadı. Kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, tekneler zarar gördü. A Haber muhabiri Gamze Elçi son durumu aktardı.


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