Yüz yüze eğitim tarihi ertelendi! Valiliklerden üst üste açıklamalar geldi

İKİ İLDE DAHA ERTELEME KARARI

Bursa ve Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle, Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki resmi ve özel okullar, anaokulları ile eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki yüz yüze eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Edremit, Erdek ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi/özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi."

Açıklamada ayrıca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.