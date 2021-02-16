"GÖK GÜRÜLTÜLERİ DUYABİLİRİZ"

Gök gürültülerinin atmosferik bir olay olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Tabii gök gürültüleri duyuluyor ama bu o kadar korkulacak bir şey değil maalesef öyle bir hale geldi ki pandemiden dolayı her şeyden korkar olduk. Ama bu gök gürültülerinden korkmamız gerekmiyor normal atmosferik olaylardan bile korkmak gerekmiyor. Kararsız havanın oluşmasından dolayı oluşan bir şey bir atmosferi ifade ediyor" dedi.