İstanbul'da yüz yüze eğitime kar engeli | 17 Şubat Çarşamba İstanbul'da okullar tatil

O BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Anadolu'da devam eder. Tokat, Amasya, Ordu bu bölgelerde devam edecek. Bunun haricinde şu uyarıyı yapmak lazım çiftçilere. Güney Ege'de ve Batı Akdeniz'de bugün don olayı olma ihtimali var. Aynı şekilde Perşembe ve Cuma günü Çukurova bölgesinde don olayı olma ihtimali var. O da önemli meyvecilik ve sebzecilik açısından. Kar lastiği ve kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın aracıyla sokağa çıkmaması lazım.