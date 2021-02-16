İstanbul'da yüz yüze eğitime kar engeli | 17 Şubat Çarşamba İstanbul'da okullar tatil
Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. 17 Şubat Çarşamba günü kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de izinli sayılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. 17 Şubat Çarşamba günü kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de izinli sayılacak.
VALİLİKTEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün (16 Şubat) ve yarın (17 Şubat) aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde bugün rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı Anadolu Yakası'nın Karadeniz kıyısında ve İstanbul'un doğusunda görülmedi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Cumartesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı pazartesi günü yavaşlamıştı. Nedeni de sıcaklığın yeteri kadar düşmedi. Bu nedenle şehir içerisinde kar fazla tutmadı yüksek kesimlerde tuttu. Yukarı seviyelerdeki kar yapan bulutların kuzeyden gelmeye başladı. Karadeniz üzerinden gelen göl etkisi veya deniz etkisi dediğimiz olay meydana geldi. Dolasıyla kar yağışı arttı sıcaklık da düştü. Bu gece de sıcaklık biraz daha düşecek. Kar yağışı bu gece biraz daha şiddetlenebilir. Özellikle Marmara'nın doğusunda İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı şiddetlenebilir. Yarın da devam eder ancak yarın akşam kar yağışı bitiyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?
Yarın gece yarısından sonra sıcaklık kar sınırının mevsim normalinin üzerine çıkıyor. Kar yağışı yarın İstanbul'da ve Marmara'da biter.
O BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Anadolu'da devam eder. Tokat, Amasya, Ordu bu bölgelerde devam edecek. Bunun haricinde şu uyarıyı yapmak lazım çiftçilere. Güney Ege'de ve Batı Akdeniz'de bugün don olayı olma ihtimali var. Aynı şekilde Perşembe ve Cuma günü Çukurova bölgesinde don olayı olma ihtimali var. O da önemli meyvecilik ve sebzecilik açısından. Kar lastiği ve kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın aracıyla sokağa çıkmaması lazım.
DENİZ ETKİSİ NE DEMEK?
Ya deniz etkisi ya da göl etkisi var. Gölün üzerindeki buharlaşmadan dolayı nem fazlalaşır ve yüksek miktarda kar bırakır. Karadeniz'de buharlaşma meydana geliyor nem artıyor ve kar yağışı bırakıyor. Pazar günü deniz etkisi yoktu. Dün öğleden sonra olmaya başladı. Bu karın artmasını sağlıyor.