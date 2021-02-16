İstediği ayakkabı alınmayınca gözü dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme

ANNE İFADE VERDİ

Anne N.D. ise ifadesinde şunları belirtmişti: "AVM'ye kızım P.D. ile birlikte alışveriş için gittik ve AVM girişinde 3-4 merdiven üst tarafında bulunan ayakkabı reyonuna girdik. Burada kızım ayakkabı beğendi. Pahalı olduğu için almak istemedim. Kızım da 'anne bana para ver dışarıdan alayım' dedi. Ben de şu an bende para yok deyince 'tamam o zaman bu ayakkabıyı alalım' dedi. Ben de 'tamam' dedim ve satın alma işlemi için yukarıya çıktım. Kızım aşağıdan 'ne bakıyorsun hadi alsana ayakkabıyı' diye sert bir şekilde bağırınca aşağıya yanına indim ve kendisine 'niye bağırıyorsun, almıyorum vazgeçtim' dedim. Sonra kızım kolumdan ve elbisemden çekiştirerek 'hadi alsana, ne bekliyorsun' şeklinde aynı şeyleri defalarca söyledi. Ben mağazadan çıkmak için merdivenlere doğru giderken kızım beni çekiştirerek mağaza içerisine sokmaya çalışıyordu. Merdivenlerin başına geldiğimizde kızımın çekiştirmelerinden kurtulmak için hızlı bir şekilde kolumu çekince dengemi kaybettim ve merdivenlerden aşağıya doğru düştüm.

Mağazada bulunan çalışanlar yanıma geldi ve beni yerden kaldırdılar. Daha sonra mağaza çalışanlarının kızıma 'neden anneni itiyordun' diye tepki gösterdiklerini duydum. Burada kızıma tanımadığım mağaza çalışkanı olarak bildiğim bayanın 'seni yamulturum' diye bağırdığını ve kızımın peşinden gittiğini gördüm.

Daha sonra bir müddet mağazada kaldık ve mağaza çalışanları kızım ile konuşup onu sakinleştirdikten sonra beraberce oradan ayrıldık. Olaydan dolayı kızım P.D.'den davacı ve şikâyetçi değilim. Kasıtlı olarak beni ittiğini düşünmüyorum. AVM'de olay görüntüsünü çekerek paylaşan G.'den davacı ve şikâyetçiyim."

Soruşturmayı yürüten savcılığın şüphelinin 18 yaşından küçük olması sebebiyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdiği öğrenilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi. İki tarafın edimsiz olarak uzlaştıkları belirtilen kararda 'uzlaşma nedeni ile kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' hükmedildi. Dosya kapandı.