16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Küçükbaş hayvanlarda rastlandı! Köylere giriş çıkışları yasaklandı

Küçükbaş hayvanlarda rastlandı! Köylere giriş çıkışları yasaklandı

'nın Emet ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda hastalığı belirtilerinin görüldüğü açıklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada çok sayıda köye küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığı ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
ABONE OL
Küçükbaş hayvanlarda rastlandı! Köylere giriş çıkışları yasaklandı

'nın Emet ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda hastalığı belirtilerinin görüldüğü bildirildi.

Emet Kaymakamlığının nedeniyle bazı köylerde küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığı ifade edilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Doğanlar köyünde koyun-keçi çiçeği hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar, Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan giriş ve çıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştır."

Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı TÜRKİYE’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 10 YILDA YÜZDE 130 ARTTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA