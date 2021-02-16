Küçükbaş hayvanlarda rastlandı! Köylere giriş çıkışları yasaklandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görüldüğü açıklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada çok sayıda köye küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığı ifade edildi.
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Emet Kaymakamlığının hastalık nedeniyle bazı köylerde küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığı ifade edilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz Doğanlar köyünde koyun-keçi çiçeği hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar, Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan giriş ve çıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştır."