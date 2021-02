Son dakika: Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç koronavirüse yenildi

"HER ZAMAN SÖZLERİ KULAKLARIMIZDA OLACAK"

Öğrencisi Betül Nurdoğan ise, "Her şeyden önce çok iyi bir öğretmendi, çok sevecendi ve bize iyi bir hekim olmanın aslında iyi bir insan olmakla olabileceğini benimsetmek için çok uğraştı. O ilk sözleri hala kulağımdadır ve hep kulağımda kalacak. Bizde önce iyi bir insan, sonra iyi bir hekim ve bilim insanı olmaya çalışacağız. Aslında geçirdiğimi zamanın çok değerli olduğunu hissediyorum, benim için büyük bir şanstı. Başka öğrencilerinde açıkçası bu şansa erişebilmesini çok isterdim ama maalesef olmadı. Biz onu her zaman çok güzel bir şekilde hatırlayacağız ve her zaman sözleri kulaklarımızda olacak" şeklinde konuştu.