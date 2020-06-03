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İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti! | Video

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Giriş: 03.06.2020 16:50
Güncelleme:03.06.2020 16:51
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı sokağa çıkarken, bir video sosyal medyayı salladı. İstediği ayakkabıyı annesinin almamasına sinirlenen genç kız önce annesini darbetti ardından da merdivenlerden itti.

Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.

İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
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