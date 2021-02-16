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Deniz ulaşımına hava engeli! Vapur seferleri geçici olarak durduruldu

'de olumsuz hava şartları nedeniyle seferleri geçici süreyle durduruldu. Vapur seferlerinin iptal edildiğinden haberdar olmayan bazı vatandaşlar iskeleden geri dönmek zorunda kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Deniz ulaşımına hava engeli! Vapur seferleri geçici olarak durduruldu

'de olumsuz hava şartları nedeniyle seferleri geçici süreyle iptal edildi. Vapur seferlerinin yapılmayacağından haberi olmayan vatandaşlar iskeleden geri döndü.

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferleri durduruldu. 'den yapılan açıklamada saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada kuvvetli rüzgarın etkisini artırması nedeniyle daha önce devam etmesine karar verilen Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi. Konak İlçesi Alsancak Mahallesi'ndeki Alsancak Vapur İskelesi'ne vapura binmek için gelen vatandaşlar, rüzgar nedeniyle iptal olan seferlerden dolayı geri döndü. Vatandaşların fırtınaya rağmen Kordon'da yürüyüş yaptıkları gözlendi.

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