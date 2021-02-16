Deniz ulaşımına hava engeli! Vapur seferleri geçici olarak durduruldu

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferleri durduruldu. İZDENİZ'den yapılan açıklamada saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada kuvvetli rüzgarın etkisini artırması nedeniyle daha önce devam etmesine karar verilen Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi. Konak İlçesi Alsancak Mahallesi'ndeki Alsancak Vapur İskelesi'ne vapura binmek için gelen vatandaşlar, rüzgar nedeniyle iptal olan seferlerden dolayı geri döndü. Vatandaşların fırtınaya rağmen Kordon'da yürüyüş yaptıkları gözlendi.

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