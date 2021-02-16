Son dakika: Balıkesir - Bursa karayolunda kar esareti: 15 saattir kapalı! Kuyruğun ucu gözükmüyor
Son dakika haberine göre Balıkesir'de 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolu 15 saattir kapalı durumda. Susurluk Kaymakamlığı, yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Samsun-Ankara karayolu da kar nedeniyle ulaşıma kapanırken bazı araç sahipleri, araçlarına zincir takarken bazı sürücüler ise yolun açılmasını bekledi. Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede kar fırtınası etkili olurken, otoyolda yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.
Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
VATANDAŞLARA KUMANYA DAĞITILDI
Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
NİŞAN DÖNÜŞÜ YOLDA KALDILAR
Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi.
Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.
Tırla çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
BURSA-İZMİR OTOYOLU KAPANDI! 30 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU
Balıkesir'de süren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkisinde yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yolda, araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometreye ulaştı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmasına yoğunluk verdi. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
"3 SAATTİR AYNI YERDE BEKLİYORUZ"
Yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Akbel, "Ankara'dan gelip Balıkesir'e gidiyorum. Yollar karlı ve buzlu. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu ama buradan sonra biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. 3 saattir burada bekliyoruz. 3 saatte sadece bir kaç kilometre yol gidebildik" dedi.
SAMSUN-ANKARA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Samsun'da pazar günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazartesine kadar aralıksız sürdü. Kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu. Aralıksız yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Samsun-Ankara Karayolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sahipleri, araçlarına zincir takarken bazı sürücüler ise yolun açılmasını bekledi. Karı fırsata çeviren esnaftan bazısı ise yolda kalan araç sürücüleri için kavşaklarda zincir satışına başladı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı.
'3 SAATİR YOLDAYIM'
Trabzon'dan Antalya'ya doğru yola çıktığını, 3 saattir Samsun'da yolda kaldığını belirten bir sürücü, "Herhalde gidemeyeceğiz, Giresun'da da kar vardı ama bu kadar yoktu. Zaten bu kadar karın yağacağını da tahmin etmemiştim. Eğer böyle devam ederse yolda kalmaktansa geri döneceğim" dedi.
'ÇORUM- SAMSUN KARAYOLU'NDA DA SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ'
Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergâhlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün gece başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Çorum-Samsun Karayolu'nun 7'inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10'uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Ağır vasıtaların kayması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan trafik ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi. Özel harekât polisleri de, yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.