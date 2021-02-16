Son dakika: Balıkesir - Bursa karayolunda kar esareti: 15 saattir kapalı! Kuyruğun ucu gözükmüyor

'3 SAATİR YOLDAYIM'

Trabzon'dan Antalya'ya doğru yola çıktığını, 3 saattir Samsun'da yolda kaldığını belirten bir sürücü, "Herhalde gidemeyeceğiz, Giresun'da da kar vardı ama bu kadar yoktu. Zaten bu kadar karın yağacağını da tahmin etmemiştim. Eğer böyle devam ederse yolda kalmaktansa geri döneceğim" dedi.