Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Kaç meslek şehidi verdiniz?" diye sordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise bu soruya: "Salgın sürecinde 62 bin 700 Diyanet personeli, asli görevlerinin yanı sıra vefa sosyal destek grupları ve gönüllülük faaliyetlerinde vatandaşlarımıza hizmet verdi. Kurumumuzda görev yapan 55 hocamız Kovid-19 nedeniyle vefat etti." sözleriyle yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli aralarında imam, müezzin, vaiz, Kur'an Kursu ve ilçe müftüsünün de bulunduğu 55 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; salgın sürecinde 62 bin 700 Diyanet personelinin, asli görevlerinin yanı sıra vefa sosyal destek grupları ve gönüllülük faaliyetlerinde vatandaşlarımıza hizmet verdiğini belirterek, "Kurumumuzda görev yapan 55 hocamız Kovid-19 nedeniyle vefat etti" dedi.

"SALGIN SÜRECİNDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLDUK"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının önemli faaliyetlere imza attığını dile getiren Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız salgın sürecinde milletimizi teskin etmek, manevi güç ve moral vermek, tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, vefa destek çalışmalarına katılmak gibi pek çok açıdan, teşkilatımız bu sürecin en aktif kurumlarından oldu. Böyle de olması gerekiyor. Diyebilirim ki, sağlık teşkilatından sonra en fazla bu sürecin içinde yer alan bizim hocalarımız oldu. Bir yandan camiler ve Cuma namazları konusunda olduğu gibi zor kararlar almak durumunda kaldık. Bunun yandan salalar, dualar, Kur'an kurslarımız, yayın araçlarımız, dijital mecralar gibi pek çok araç kullanarak vatandaşlarımıza destek olduk. Camilerimizde cemaatle namaz kılamadık ama minarelerden aylarca dualarla, salalarla milletimize manevi destek olmaya çalıştık."

ÇIRAY: "KAÇ MESLEK ŞEHİDİ VERDİNİZ?"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sözlerini alıntılayarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Kaç meslek şehidi verdiniz?" diye sordu.

"KURUMUMUZDA GÖREV YAPAN 55 HOCAMIZ KOVID-19 NEDENiYLE VEFAT ETTİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da; Twitter'daki şahsi hesabından Aytun Çıray'a cevap verdi ve "Kurumumuzda görev yapan 55 hocamız Kovid-19 nedeniyle vefat etti" dedi.

Burak Orhan, salgın sürecinde 62 bin 700 Diyanet personelinin, asli görevlerinin yanı sıra vefa sosyal destek grupları ve gönüllülük faaliyetlerinde vatandaşlarımıza hizmet verdiğini açıkladı.