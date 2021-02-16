Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü! Cesediyle kendisini eve kilitledi

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin, 4 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi.

Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., 5 el ateş ederek Hacer Çetin'i öldürdü. Halim E., daha sonra Hacer Çetin'in cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.