16 Şubat 2021, Salı
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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü! Cesediyle kendisini eve kilitledi

'de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen 36 yaşındaki , Halim E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çetin'in cesediyle kendisini eve kilitleyen Halim E., ikna çalışmaları sonucunda silahıyla birlikte teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Halim E. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü! Cesediyle kendisini eve kilitledi

Olay, dün akşam saatlerinde 'nin ilçesi Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, , 4 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi.

'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., 5 el ateş ederek Hacer Çetin'i öldürdü. Halim E., daha sonra Hacer Çetin'in cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Halim E. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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