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Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak! 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan son dakika uyarısına göre 7 ilde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı belirtildi. Uyarıda vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi istendi. Peki bu hafta nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak! 5 günlük hava durumu

'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.

Bölge illerinden , , , , , ve 'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık azalmasının hafta sonuna kadar etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı! 5 günlük hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA YOĞUN KAR UYARISI! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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