Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak! 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.