Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak! 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre 7 ilde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı belirtildi. Uyarıda vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi istendi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...
Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.
Sıcaklık azalmasının hafta sonuna kadar etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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