Büyük tehlike! Akdeniz'de ortaya çıktı: Zehir saçıyorlar

Bu balıklar tropik bölgelerden sularımıza geliyor. Akdeniz aslında tropik türlerin işgali altında. Bu türlerin sayısı 600'e yaklaştı ve bu bizim bildiklerimiz. Mikro düzeyde bilmediğimiz türlerde söz konusu. O türleri de sayarsak sayı çok daha fazla oluyor. Akdeniz'deki sıcaklığın yükselmesi bunların nedenleri arasın'' dedi.