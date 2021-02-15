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Antalya’da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

ilçesinde saat 14.30 sıralarında 'nden şehir merkezine doğru giden otomobil alev aldı. Bir anda alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Antalya’da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kepez'de Akdeniz Sanayi Sitesi'nden şehir merkezine seyreden Mesut Cebeci idaresindeki 07 AOJ 831 plakalı otomobil, saat 14.30 sıralarında 75. Yıl Caddesi üzerine geldiğinde bagaj kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Sürücü, hemen aracını yol kenarına çekip alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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