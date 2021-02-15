Manisa'da vahşet! Bir aile yok oldu
Son dakika haberine göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.
Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Ö. (52) ile anne Raziye Ö. (50) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu baba Süleyman Ö. av tüfeğiyle eşi Raziye Ö. vurdu.
Duruma sinirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Ö. bıçakla saldırdığı babası Süleyman Ö.'nün elinden tüfeği aldı. Önce babasını vuran Hüseyin Ö. ardından da aynı evde yaşadıkları babanesi Karanfil Ö. (82) vurdu. Olayın ardından Hüseyin Ö. 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde aynı aileden 3 kişinin vurularak öldüğü belirlenirken, kendisinde de bıçak yaraları olduğu tespit edilen Hüseyin Ö. jandarma ekipleri kontrolünde hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.