Manisa'da vahşet! Bir aile yok oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde aynı aileden 3 kişinin vurularak öldüğü belirlenirken, kendisinde de bıçak yaraları olduğu tespit edilen Hüseyin Ö. jandarma ekipleri kontrolünde hastaneye kaldırıldı.