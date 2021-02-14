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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı! İptal edilen seferler hangileri?

Son dakika haberine göre; , kar tipisi nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. , hava muhalefeti nedeniyle - seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2021
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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı! İptal edilen seferler hangileri?

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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