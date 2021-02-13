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Son dakika: Ankara'da kadınların kâbusuydu! 'Sansar' yakalandı

Son dakika haberine göre 'da kalabalık meydanlarda yalnız yürüyen kadınların kâbusu olan yankesici yakalandı. Kadınların telefon ve cüzdanlarını çalıp kaçan '' lakaplı Edip Ş, tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Son dakika: Ankara'da kadınların kâbusuydu! 'Sansar' yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon, cüzdan gibi değerli eşyaları kimliği belirsiz kişilerce çalınan kişilerin kayıp eşyalarının bulunması için 'Kayıp Eşya Projesi' başlattı. Proje kapsamında yapılan çalışmada 3 kadının kaybolan telefonlarının 'yankesicilik' yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

3 olayın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin, '' lakaplı Edip Ş. olduğu saptandı. Edip Ş'nin, kadınların cep telefonlarını el çabukluğuyla alma anları ve kaçması, görüntüye yansıdı.

Görüntülerde, metro çıkışında oluşan kalabalıktan faydalanan Edip Ş'nin, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Edip Ş., polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. 12 ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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