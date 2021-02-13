13 Şubat 2021, Cumartesi
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Yüz yüze eğitime kar engeli! Valilikten son dakika açıklaması geldi

Zonguldak Valiliği yoğun nedeniyle Milli Eğitime bağlı özel ve resmi okulların 1 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu süreçte uzaktan eğitim sistemiyle devam edileceği de belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Yüz yüze eğitime kar engeli! Valilikten son dakika açıklaması geldi

Zonguldak Valiliği 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlayacak eğitimin yoğun nedeniyle 1 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Zonguldak Valiliği yayımladığı mesajında "İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 13 Şubat 2021 tarihinde ilimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak; Meteoroloji verilerine göre 14 Şubat 2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan il Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının, 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da uzaktan eğitimle devam edilmesi " kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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