Türkiye genelinde beklenen kar yağışı başladı! İşte yurttan manzaralar

Türkiye genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da da ilk kar toprağa düşerken bazı bölgelerde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti. İşte yurttan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 00:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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