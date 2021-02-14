"Ben çıkarım kardeşim" dedi 9 bin 450 TL para cezasını yedi!



9 BİN 450 TL CEZA YEDİLER

Otomobilde bulunan 3 gencin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra bölgeye trafik polisi ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından, polis ekipleri tarafından 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tutanak tutuldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin neden sokağa çıktınız sorusuna ise, "Ben çıkarım kardeşim" şeklinde cevapladı.