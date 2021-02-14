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"Ben çıkarım kardeşim" dedi 9 bin 450 TL para cezasını yedi!

’nin ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek araçlarıyla gezmeye çıkan gençler sıkıştırdıkları arabanın arabası olmasının ardından şaşkına döndü. 9 bin 450 TL'lik cezaya davetiye çıkaran gençlerden birisi “Ben çıkarım kardeşim” diyerek yaşanan olayı pişkinliğe vurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Ben çıkarım kardeşim dedi 9 bin 450 TL para cezasını yedi!

'nin ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobille gezmeye çıkan 3 genç, ana caddede sıkıştırdıkları araçtan inenler olunca şaşkına döndü. 9 bin 450 TL'lik cezaya davetiye çıkaran gençlerden birisi "Ben çıkarım kardeşim" diyerek pişkinlik yaptı.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Acıpayam istikametine seyir halinde olan 48 VM 301 plakalı otomobil sürücüsü A.Y. ve yolcu konumunda bulunan arkadaşları N.A. ile Ü.A. tehlikeli hareketlerde bulunduğu sırada sivil polis aracını sıkıştırdı.

Otomobili sıkıştırdıkları sırada polis olduğunu anlamayan gençler otomobilden indikten sonra sivil polisler ile karşılaşınca şaşkına döndü.


9 BİN 450 TL CEZA YEDİLER

Otomobilde bulunan 3 gencin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra bölgeye trafik polisi ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından, polis ekipleri tarafından 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tutanak tutuldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin neden sokağa çıktınız sorusuna ise, "Ben çıkarım kardeşim" şeklinde cevapladı.


Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından 3 gence sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten dolayı toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, gençler evlerine gönderildi.


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