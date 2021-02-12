Sinop’ta meyve ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Ağaçların erken çiçek açmasının muhtemel bir don olayında meyve oluşumunu da olumsuz etkileyeceğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tam, "Kasım ayından beri hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için badem, erik şeftali kızılcık gibi meyveler şu anda çiçek açtılar. Hava şartları bu şekilde sıcak devam ederse meyve veriminde bir sıkıntı olmaz. Fakat önümüzdeki hafta ve bu hafta sonu don olacağı söyleniyor. Eğer don olayı gerçekleşirse meyvelerin hepsine zarar vereceği aşina. Zarar gördüğü zaman da otomatikman verim düşecek. Meyve verimi şu anda tamamen meteorolojik şartlara bağlı. Havalar soğumadan bu şekilde devam ederse bir sıkıntı olmaz hatta iki defa verim verebilen çeşitler bile çıkabilir. Ama özellikle mart ayı sonlarına doğru havalar soğuduğu don yaptığı zaman don olduğu gibi bu çiçekler yakacak, dolayısıyla ağaçlar meyveyi yapamayacak dolayısıyla verim düşecek" diye konuştu.