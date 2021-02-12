Son dakika: Yargıtay'dan flaş "Sevgililer Günü" kararı: Boşanma nedeni sayılabilir





"Türk Medeni Kanunu'nun madde 166 uyarınca, evlilik biriminin temelinden sarsılması bir boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararla sürekli olarak eşini, özel günlerde yalnız bırakan, düğün, davet ve benzeri organizasyonlara katılmayan eşlerin kusurlu olduğuna karar verdi. Buna göre sevgililer günü, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günleri hatırlamamak, eşlerden birinin katıldığı düğün ve benzeri organizasyonlara diğer eşin katılmaması boşanma gerekçesi olarak görülebiliyor. Evlilik adı altında bir birlik oluşturulması gerekiyor. Bu birliğin de maddiyat değil maneviyat yönden kuvvetli olması, eşlerin birlikte vakit geçirmesi, birbirine zaman ayırması önemli bir rol oynuyor. Düşünün ki bir davete katılmışsınız, herkesin eşi var ancak sizin eşiniz yanınızda değil. Tabi ki bu psikolojik olarak eşi de etkiler. Bu da bir süre sonra evlilik birliğini temelden sarsar."