Balıkesir'de komşusu ile arazi anlaşmazlığı olan adam çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazide kazı çalışması başlatan Celal Çakmak isimli vatandaş, komşusunun şikayeti üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Yapılan ölçümler sonrası arazinin kendisine ait olmadığı ve arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, Celal Çakmak kendisini yakarak intihar etmek amacı ile arazinin içinde bulunan evin çatısına çıktı.