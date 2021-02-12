CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
Son dakika haberine göre... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi.
"SIRAMI BEKLEYECEĞİM"
Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teklifi üzerine aşı olacağını duyurmuş, "Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim" demişti.
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