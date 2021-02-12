13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Son dakika haberine göre... Genel Başkanı , koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Genel Başkanı , koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU KORONAVİRÜS AŞISININ İLK DOZUNU YAPTIRDI

"SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada, Bakanı 'nın teklifi üzerine aşı olacağını duyurmuş, "Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." açıklaması yaptı

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA