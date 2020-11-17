Boşanma davası açan kocaya WhatsApp şoku! Yargıtay'dan emsal karar...





DELİL VAR AMA CEZA YOK

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında; suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.