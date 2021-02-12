Eskişehir sözde ‘dergah’ adıyla 13 milyonluk vurgunu böyle savundu: Kendileri para verdi

ÇİFTLİK EVİNE AĞUSTOS 2020'DE BASKIN YAPILDI

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazinin üzerine kurulan ve sözde 'dergah' olarak adlandırılan çiftlik evine, geçen yıl ağustos ayında baskın düzenledi. Sibel Gönül'den psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri ilginç yöntemlerle 'sözde' tedavi ettiğini bu yolla da 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla danışanları şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çiftlik evine düzenledikleri baskında Sibel Gönül'ün avukat olan oğlu Sadık Hamza Gönenli'yi gözaltına aldı. Gönenli tutuklanırken, kaçan anne, bir süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandı.